L’ultimo matrimonio "reale" del 2020: Philippos di Grecia ha detto sì

Un semplice tailleur panna per Nina, completo scuro per Philippos: anche nei look gli sposi hanno scelto di essere low profile. Fidanzati ufficialmente dalla scorsa estate, i due non hanno voluto rinunciare a giurarsi amore eterno, e se la pandemia impone di limitare il numero degli invitati, loro hanno applicato le regole alla lettera. Solo due e ben distanziati tra loro: per lo sfarzo ci sarà tempo più avanti, quando (si suppone) celebreranno con rito religioso tra l'opulenza che si addice a un royal wedding.

Philippos ha 35 anni ed è l'ultimo dei cinque figli Costantino II e Anna Maria di Danimarca. Ufficialmente non è un principe (la Grecia è una repubblica dal 1976) ma nelle sue vene scorre sangue blu. E' imparentato con il principe Filippo di Edimburgo, che ha partecipato al suo battesimo insieme a Lady Diana; come padrino e madrina ha avuto re Juan Carlos di Spagna e la Infanta Elena di Borbone.

Nina è una 35enne di origini borghesi, ma di certo la sua non è una famiglia qualunque. Nel 2004 suo padre ha fondato un'impresa di voli privati di cui lei è stata direttrice creativa, mentre la madre è stata responsabile di moda per varie edizioni internazionali di Vogue.

