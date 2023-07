Ludovica Pieraccioni è Miss Teenager 2023

Madrina e conduttrice di questa edizione del concorso è stata l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, affiancata da Beatrice De Dominicis e Carlotta Casalvieri, che hanno premiato la spezzina Ludovina Pieraccioni. Il concorso di “Miss Teenager” è stato un trampolino di lancio per tanti volti noti della televisione e del cinema come Gloria Guida, Mita Medici, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri, Simona Ventura.

Le finaliste

Ludovica Pieraccioni si è aggiudicata la fascia sbaragliando le altre dieci finaliste provenienti da tutta Italia e con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Le ragazze sono state incoraggiate da Claudia Dorelfi, fasciata in una tutina azzurra per far impazzire i suoi 680 mila followers su Tik Tok, e Camilla Spinelli, seguitissima soprattutto dai tifosi di calcio, che hanno rivelato loro i trucchi del mestiere per diventare delle influencer di successo. La giuria tecnica era composta da Moreno Galli, titolare dell’agenzia di moda Fashion Concept, Pablo, art director della Maison Gil Cagné, Caterina Cianfa, delegata Golden Actors e Matteo Zoccoletti, titolare Agenzia Dominanza Digitale.