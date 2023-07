Ludovica Frasca è tornata single, addio ad Adam Sigal

Ludovica Frasca aveva annunciato pubblicamente la sua relazione con Adam Sigal solo due settimane dopo aver rivelato la fine del matrimonio con Frank Faricy. "Sono proprio dove voglio essere", aveva scritto postando una foto di coppia. A novembre la ex velina ha festeggiato il 30esimo compleanno con un party scatenato, insieme a tanti amici e anche al regista che le faceva battere il cuore. Nei mesi la coppia sembrava felice e innamorata ma la favola è finita all'improvviso.

Un addio silenzioso

Quando si è separata da Frank Faricy, Ludovica Frasca ha dedicato ai follower un lungo video in cui spiegava cosa fosse successo, pur senza entrare nei particolari: "Non posso rivelare i motivi della rottura, non sono stati mesi facili", aveva detto. Aggiungendo: "I compromessi si fanno delle piccole cose, ma nelle grandi, nel modo in cui decidete che qualcuno vi deve amare, vi deve trattare, cosa deve fare, schieratevi per quello che voi pensate sia giusto. Il vostro parere conta, non entrate in loop tossici". Invece della rottura da Adam Sigal non ha fatto parola, forse perché in questi giorni ha preso il sopravvento sui suoi pensieri un'altra disavventura.