Ludovica Bizzaglia, compleanno scatenato con Elettra Lamborghini e Riki

Valentino Rossi in barca con Giulietta tra le braccia

Ludovica ha compiuto gli anni il 23 maggio e ha festeggiato con un party glamour e scintillante a Roma. Poi, a distanza di qualche giorno, ha organizzato una cena a Milano per gli amici che non avevano potuto partecipare alla prima festa. "Ma quanto dura il compleanno della Lulli?!" chiede nelle storie Nilufar Addati. "Fino al primo giugno... come i reali d'Inghilterra" commenta ironica la festeggiata, che a spegnere le candeline ci ha preso gusto tanto da fare il bis.

La Bizzaglia ha pensato a una cena a base di sushi di carne in un ristorante milanese, e gli ospiti hanno gradito. La serata è stata divertente e allegra e non sono mancate le foto ricordo. La Lamborghini ha ripreso il momento della torta con le candeline, Riki ha posato con Ludovica, perfettamente a suo agio in veste di regina del party.