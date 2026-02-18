Lucio Corsi ha una nuova fidanzata? Chi è Cloe Simoncioni
Accanto al cantautore, da qualche mese, ci sarebbe la modella e aspirante attrice classe 1998. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati
Lucio Corsi e Cloe Simoncioni © Instagram
Lucio Corsi continua a far parlare di sé, ma questa volta non per un nuovo brano o un tour. Secondo quanto riportato da "Chi", nella vita del cantautore sarebbe entrata da qualche mese Cloe Simoncioni: una frequentazione che, a quanto si legge, non sarebbe “segreta”, ma nemmeno ufficializzata con annunci o dichiarazioni.
Lo scoop e le uscite insieme
La relazione per ora è vissuta con naturalezza dall'artista toscano: qualche uscita insieme, nessuna sceneggiatura da social e soprattutto nessun commento da parte dei due. Un’impostazione che, in fondo, combacia con il modo in cui Corsi ha sempre gestito il privato: pochissime aperture e zero voglia di trasformare la vita sentimentale in argomento da copertina.
Chi è Cloe Simoncioni
Cloe Simoncioni, classe 1998, lavora tra moda e social e – sempre secondo le ricostruzioni circolate in queste ore – avrebbe partecipato anche ad alcuni spot. Il suo profilo Instagram è piuttosto essenziale: molti scatti “da book”, immagini curate, pochi dettagli personali e nessuna esposizione esplicita della presunta relazione.
Accanto alla moda, c’è anche un lato più artistico: ha studiato recitazione (tra Firenze e Milano) e ha preso parte ad alcuni cortometraggi, un percorso che la colloca in una zona un po’ diversa rispetto al classico “personaggio da gossip”.
Una coppia che non si racconta (almeno per ora)
Al momento, la parola chiave resta riservatezza. Non risultano conferme ufficiali e non ci sono post di coppia o dichiarazioni dirette. Tutto passa da segnalazioni, foto e ricostruzioni, senza che i protagonisti abbiano scelto di "metterci la firma".
Eppure, proprio questa assenza di clamore è il dettaglio che fa notizia: perché oggi, nel gossip, spesso l’amore esiste solo se viene pubblicato. Qui sembra l’opposto: poche tracce, niente annunci e la sensazione che, se c’è una storia, i due preferiscano tenerla fuori dal rumore.