Lottie Moss ubriaca si tatua sul viso, poi si pente

Il tatuaggio da brilla - Durante una notte brava, Lottie Moss si è fatta tatuare la parola Lover (amante, in italiano) sullo zigomo. Si è ripresa durante la seduta dal tatuatore e ha condiviso il video su Tik Tok. "Non bevete alcolici ragazzi" ha detto ai suoi follower con tono ironico e provocatorio. "Non me ne frega un ca... davvero" ha poi aggiunto, in evidente stato di ebbrezza.



Il risveglio - La mattina al risveglio per Lottie Moss è stato uno shock. E' stato solo una volta recuperata la lucidità che ha capito cosa aveva davvero combinato. "Non ho molto da dire su ieri sera, a parte il fatto che si sarebbe anche potuto evitare. Ma non mi dispiace, impareremo ad amarlo. Il mondo imparerà ad amarlo e mia madre imparerà ad amarlo" ha detto in un video social.

Depressione e dipendenza - Lottie Moss ha raccontato ai follower di essere stata dipendente dalla cocaina e di essersi curata in un centro di riabilitazione. Ha raccontato anche di aver affronto una dura battaglia contro la depressione: "Non riuscivo ad alzarmi dal letto la mattina, avevo smesso di fare la modella, non mi riconoscevo più. Parlare è così importante, con il terapista, con i tuoi genitori o con i tuoi amici, se non lo fai non puoi guarire, non puoi superarlo. Marcisce solo nel tuo cervello, è un veleno" ha detto.



Chi è Lottie Moss - Lottie Moss ha 24 anni ed è una modella e influencer inglese molto attiva su Tik Tok e Only Fans, ma anche su Instagram dove non mancano scatti in topless o con il lato B in mostra. E' la sorella da parte di padre della supermodella Kate Moss di cui è stata damigella alle nozze. La sua carriera nella moda è iniziata quando, appena 12enne, è apparsa su Vogue.