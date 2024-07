Lorenzo Musetti a Wimbledon con la compagna Veronica e il figlio

Lorenzo Musetti è diventato papà a marzo. La compagna Veronica Confalonieri ha dato alla luce Ludovico. “All’inizio la gravidanza è stata una notizia destabilizzante per entrambi: di un bimbo si parlava, ma è arrivato all’improvviso, non ce lo aspettavamo così presto. Per quanto scioccati, non abbiamo mai esitato. Mai pensato a fare scelte diverse dall’averlo. Finalmente Lorenzo si è responsabilizzato, l’ho visto davvero cambiare marcia. Si è sentito in dovere di diventare grande per nostro figlio e ci sta riuscendo. Sono felice”, aveva detto al “Corriere della Sera” la Confalonieri. Musetti, invece, al Corsera dopo la vittoria contro Fritz ha detto: “Con la mia compagna Veronica è nata una famiglia. Il bimbo ci sta insegnando tanto. Mi ha aiutato a crescere come uomo e, quindi, come tennista”.