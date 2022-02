Lino Guanciale, pranzo all'aperto con il piccolo Pietro

Lino è stato ospite al Festival di Sanremo e la paternità recente è stata protagonista del suo sketch con Amadeus. Del resto l'orgoglio di avere un figlio è grande, e l'attore è davvero un bravo papà con il suo cucciolo. Riguardo alla sua vita privata è molto riservato, e sui social non condivide quasi niente che non riguardi i progetti professionali. Anche le nozze con Antonella sono avvenute in gran segreto nel 2020. Ci pensa sua moglie, di tanto in tanto, a postare qualche foto di coppia.

Presissimo dagli impegni di lavoro, con serie e fiction che lo vedono protagonista in alternanza serrata sul piccolo schermo, Guanciale trova sempre il tempo per la famiglia. Il pranzo all'aperto è un'occasione preziosa per stare tutti insieme. Look casual e informale, un tavolino baciato dal sole e tante coccole a Pietro. In fondo basta poco per essere felici...

