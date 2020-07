Nozze a sorpresa per l’attore Lino Guanciale

Nozze a sorpresa per Lino Guanciale che su Instagram ha postato un tenero scatto con la sua bella Antonella Liuzzi. Le nozze sono state celebrate il 18 luglio a Roma, in Campidoglio. L'attore, protagonista di molte fiction, ha ufficializzato la storia d'amore più di un anno fa: lei insegna nei master dell’Università̀ Bocconi, è li che si sono incontrati per la prima volta a Milano.