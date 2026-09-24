Lindsey Vonn, nuovo amore a 41 anni: il bacio con lo sciatore 11 anni più giovane
La campionessa americana ufficializza con un bacio in piscina la relazione con il francese Matthieu Bailet: la coppia già da tempo era sotto i riflettori
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A 41 anni, Lindsey Vonn ha scelto Instagram per rendere pubblico il suo nuovo legame sentimentale con Matthieu Bailet, sciatore francese di 30 anni. La conferma è arrivata attraverso alcune fotografie pubblicate sui social. Tra gli scatti più significativi ce n'è uno che ritrae i due insieme in piscina mentre si scambiano un bacio. Un'immagine che lascia poco spazio ai dubbi e ufficializza una relazione che nelle scorse settimane era già stata raccontata dalla stampa internazionale.
Chi è Matthieu Bailet?
Bailet, originario di Nizza, è anche lui un atleta dello sci alpino. La sua carriera internazionale non ha però raggiunto i livelli di quella della compagna. Il francese ha disputato oltre cento gare di Coppa del Mondo, ottenendo come miglior risultato individuale un secondo posto. Nel suo palmarès figura inoltre un titolo mondiale juniores conquistato nel supergigante. Il nuovo compagno di Vonn è più giovane di 11 anni, ma condivide con lei la stessa grande passione per lo sci e la conoscenza diretta del mondo delle competizioni internazionali.
Le prime voci erano circolate a New York
Prima della conferma arrivata sui social, Vonn e Bailet erano già stati fotografati insieme. I due erano stati avvistati a New York nel mese di maggio, quando avevano assistito a uno spettacolo teatrale. In quell'occasione, secondo quanto riportato dalla rivista statunitense People, la coppia si sarebbe trovata nella fase iniziale della conoscenza. Da allora il rapporto sembra essersi consolidato, fino alla decisione della campionessa di condividere pubblicamente alcuni momenti della loro relazione.
Una nuova pagina dopo un periodo difficile
La notizia arriva in un momento particolare della vita sportiva di Lindsey Vonn. La campionessa americana era tornata alle competizioni dopo una pausa durata circa sette anni, affrontando nuovamente il circuito dello sci alpino nonostante i numerosi problemi fisici che hanno caratterizzato la sua carriera. Il rientro aveva attirato enorme attenzione, anche perché Vonn aveva scelto di rimettersi in gioco ad altissimo livello dopo aver annunciato il ritiro nel 2019.
L'infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina
Il ritorno alle gare è stato però segnato da un nuovo grave infortunio. L'8 febbraio 2026, durante i Giochi olimpici invernali di Milano - Cortina, Vonn è caduta riportando un serio problema al ginocchio. L'incidente ha richiesto il ricovero e successivi interventi chirurgici. La campionessa ha dovuto quindi interrompere nuovamente la sua attività agonistica e affrontare un lungo percorso di recupero.
Una carriera da record
Il nome di Lindsey Vonn è indissolubilmente legato alla storia dello sci alpino. Nel corso della sua carriera ha conquistato 84 vittorie in Coppa del Mondo, oltre a un oro olimpico, titoli mondiali e quattro Coppe del Mondo generali. Numeri che l'hanno trasformata in una delle atlete più riconoscibili dello sport invernale internazionale. Il suo percorso è stato però segnato anche da numerosi infortuni, che più volte hanno messo a rischio la prosecuzione della carriera.
Gli amori del passato
La vita sentimentale di Vonn è stata spesso raccontata dai media internazionali. Nel 2007 aveva sposato l'ex sciatore Thomas Vonn. Il matrimonio si è concluso con il divorzio nel 2013. Successivamente la campionessa ha avuto una relazione con il golfista Tiger Woods, terminata nel 2015. Qualche anno più tardi Vonn si è legata al giocatore di hockey P.K. Subban: i due sono arrivati anche al fidanzamento, prima di separarsi nel 2020. Più recentemente la sciatrice era stata accostata all'imprenditore Diego Osorio. La relazione si è conclusa nel 2025.