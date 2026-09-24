La vita sentimentale di Vonn è stata spesso raccontata dai media internazionali. Nel 2007 aveva sposato l'ex sciatore Thomas Vonn. Il matrimonio si è concluso con il divorzio nel 2013. Successivamente la campionessa ha avuto una relazione con il golfista Tiger Woods, terminata nel 2015. Qualche anno più tardi Vonn si è legata al giocatore di hockey P.K. Subban: i due sono arrivati anche al fidanzamento, prima di separarsi nel 2020. Più recentemente la sciatrice era stata accostata all'imprenditore Diego Osorio. La relazione si è conclusa nel 2025.