L’estetista cinica in topless mostra il lato B e le smagliature

Piace per la sua naturalezza. Nel parlare, nel fotografare, nel postare. Si mostra com’è e conquista i follower. Cristina Fogazzi, in arte “l’estetista cinica”, posa con addosso solo un paio di slip e scrive: “Ho 46 anni, un leggero sovrappeso (lo ha detto il nutrizionista), le gambe corte, l’iperlordosi e, se strigo le chiappe, si vedono i buchi. Ho anche le smagliature e il seno cadente”.

Quante sui social fanno di tutto per nascondere piccole imperfezioni e apparire ideali? Ecco, l’estetista cinica invece sceglie di essere naturale e di sottolineare quel che appare meno perfetto ed enfatizzarlo. Inutile dire che il suo approccio vince. “Per rassicurarvi sul fatto che tutto questo non determina la qualità della mia vita, il mio successo, il mio essere più o meno corteggiata dagli uomini vi metto la solita foto in mutande così che poi possiamo ridere insieme delle cose che scriveranno sotto. Arriva l’estate e dobbiamo tutti fare i conti coi corpi che si scoprono”.

La sua prospettiva per la prova costume convince: “Io lo so che voi vi angosciate. Quindi ho pensato di parlare un po’ di rapporto col corpo, di paranoie e di come provare a superarle con delle amiche in diretta. Il format lo chiamiamo: a prova di costume. Forza coi suggerimenti!”. “Mitica, meravigliosa, fantastica” sono i commenti dei follower e i like piovono in men che non si dica.

