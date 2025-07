Le star internazionali scelgono l'Italia per le vacanze

Anche Dua Lipa ha voluto trascorrere un weekend in Italia. Per la breve vacanza romantica con il fidanzato Callum Turner ha scelto Napoli, dove non ha rinunciato a una passeggiata nei Quartieri Spagnoli. Pure Bono Vox era in Campania con tappe, oltre che nel capoluogo, anche a Vico Equense (dove ha pranzato nel ristorante di Gennaro Esposito) Marina di Equa e Capri. Come lui sull'isola c'erano Elton John e David Furnish per il battesimo del figlio di un magnate greco. L'invito alla cerimonia ha fornito l'occasione per una bella vacanza.