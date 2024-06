La iena Veronica Ruggeri ai fan: “Io e Nicolò De Devitiis ci siamo lasciati”

Veronica Ruggeri ha recentemente condiviso una storia su Instagram per comunicare la fine della sua relazione con Nicolò De Devitiis, meglio noto nei social come 'divanoletto', suo partner sentimentale e compagno di lavoro nel programma Le Iene. La decisione di prendere strade separate è stata presa qualche settimana fa, ma è stata annunciata ufficialmente solo in questo momento, segnando così la conclusione del loro percorso insieme. "Ciao ragazzi. È vero, - ha scritto la Ruggeri - io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio".