Laura Chiatti e la dedica d'amore a Francesco Arca: "Insieme siamo straordinari"

Una dedica d'amore in piena regola quella che Laura Chiatti scrive per Francesco Arca in occasione del suo compleanno. Nessuna crisi tra lei e il marito Marco Bocci , e nemmeno un ritorno di fiamma con l'ex. L'attrice e l'ex tronista sono rimasti molto legati dopo la fine della loro storia d'amore e insieme ai rispettivi partner e figli formano molto di più che un quartetto di cari amici, sono quasi una famiglia.

Laura si lascia trasportare dai sentimenti e per Francesco scrive un pensiero in rima carico di emozioni. "Non è facile comprendere per la gente di poco cuore, quante forme immense può avere l’amore. Noi invece lo sappiamo bene, perché ci sentiamo straordinari quando siamo tutti insieme… Noi, 4 adulti e 4 bambini, che sanno in ogni momento della vita starsi vicini... Lo so, è un concetto un po' troppo profondo... ma se tutti lo vivessero, sarebbe molto più bello il mondo" scrive l'attrice postando una foto della famiglia dell'ex tronista.

E poi la Chiatti continua: "Perché incontrarsi non è merito di nessuno, ma per non perderti devi essere qualcuno… Qualcuno di cui tutti apprezzano ciò che è evidente, non sapendo che ancor più bella è la sua mente… Perché di tutte le cose che lui riesce a fare, la più importante rimane quella di saper incondizionatamente amare… da fratello, da figlio, da marito e da padre… il merito di questo va tutto alla sua straordinaria madre... Che tu possa oggi più che mai alla vita brindare, con la meravigliosa famiglia che hai saputo creare… buon compleanno".

Un messaggio che non suscita la minima gelosia in Irene Capuano, moglie di Arca, che commenta: "Meravigliosa sei". Anche Francesco è commosso: "Amore, Lauretta, con gli occhi lucidi col cuore scintillante... Grazie" commenta, e lei risponde: "Sempre insieme".

