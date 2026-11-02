Scegliendo di rendere pubblica la notizia nell’ultimo giorno del Mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, Lara ha spiegato che sperava che condividere la sua esperienza potesse incoraggiare altre donne a dare priorità alla propria salute. “Dato che siamo ancora ufficialmente nel mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, volevo condividere con voi che mi è stato recentemente diagnosticato un cancro al seno e che sto seguendo un trattamento”, ha scritto. “Ovviamente è stato uno shock enorme, ma sono davvero grata che sia stato individuato in fase precoce". “Per favore, non ignorate i cambiamenti del vostro corpo”, ha esortato, accompagnando il messaggio con un'immagine che ricorda ai follower che controllarsi il seno potrebbe salvar loro la vita.