La top model Lara Stone ha parlato apertamente della sua diagnosi di cancro al seno, ammettendo che la notizia è stata uno “shock enorme”, mentre i suoi amici famosi le stanno dimostrando il loro sostegno.
La modella olandese, già sposata con il comico britannico David Walliams, ha condiviso la notizia devastante con i suoi follower su Instagram sabato 31 ottobre 2026, rivelando di essere già in cura. Madre di due figli, Lara Stone ha ammesso che la diagnosi è stata uno “shock enorme”, ma ha espresso la sua gratitudine per il fatto che la malattia sia stata individuata in fase precoce.
Scegliendo di rendere pubblica la notizia nell’ultimo giorno del Mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, Lara ha spiegato che sperava che condividere la sua esperienza potesse incoraggiare altre donne a dare priorità alla propria salute. “Dato che siamo ancora ufficialmente nel mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, volevo condividere con voi che mi è stato recentemente diagnosticato un cancro al seno e che sto seguendo un trattamento”, ha scritto. “Ovviamente è stato uno shock enorme, ma sono davvero grata che sia stato individuato in fase precoce". “Per favore, non ignorate i cambiamenti del vostro corpo”, ha esortato, accompagnando il messaggio con un'immagine che ricorda ai follower che controllarsi il seno potrebbe salvar loro la vita.
L'annuncio ha suscitato una valanga di messaggi di sostegno da parte degli amici famosi e dei follower di Lara. La modella di Victoria's Secret Lily Aldridge ha commentato: "Ti mando tanto amore e preghiere di guarigione", mentre la collega supermodella Karen Elson ha scritto: "Lara, ti mando tantissimo amore e forza. Siamo qui per te".
L'ex modella di Victoria's Secret è madre di due figli: Alfred, 13 anni, avuto dall'ex marito David Walliams, e Bob, di tre anni, nato nel luglio 2023 dal suo secondo marito, l'imprenditore immobiliare britannico David Grievson, conosciuto su Tinder.