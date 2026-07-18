Elite Model Look, Keira e Otto vincono la 41° edizione del concorso

Per oltre quattro decenni, Elite Model Look ha attraversato continenti e culture alla ricerca di volti capaci di interpretare e anticipare l'evoluzione della bellezza contemporanea. È da questo straordinario osservatorio globale che sono partite le carriere delle supermodelle più leggendarie di sempre, icone che hanno segnato epoche e continuano a ispirare generazioni.
Da Cindy Crawford a Gisele Bündchen, da Alessandra Ambrosio a Lara Stone, fino alle voci più attuali e influenti della moda globale come Vittoria Ceretti, Mona Tougaard, Fei Fei Sun, Mayowa Nicholas, Matthew Bell e Davidson Obennebo. Ognuna di queste star ha mosso i primi passi nel settore grazie allo sguardo attento e visionario degli scout Elite, capaci di individuare talenti destinati a riscrivere le regole dell'estetica e dello stile.
La tappa in Italia
Oggi, quel viaggio alla scoperta del futuro della moda ha fatto tappa nel nostro Paese, scegliendo una cornice di straordinario prestigio storico e artistico per la sua attesissima finale. La 41ª edizione della World Final di "Elite Model Look" si è tenuta il 17 luglio a Roma, trasformando uno dei gioielli più preziosi del Rinascimento in un palcoscenico internazionale sotto i riflettori della moda globale.
Le Corsie Sistine dell'Arcispedale di Santo Spirito in Sassia, uno dei complessi monumentali più antichi e affascinanti della Capitale, hanno rappresentato una location dal valore inestimabile. Questo capolavoro architettonico voluto da Papa Sisto IV nel 1475, celebre per i suoi vasti cicli di affreschi e per la struttura imponente che si sviluppa per oltre 120 metri di lunghezza, con le sue magnifiche volte lignee e le decorazioni quattrocentesche, ha offerto un contrasto suggestivo e potente con la modernità e il dinamismo della passerella.
Keira e Otto, i vincitori del concorso
Al termine della sfilata sono stati proclamati i due giovani talenti che entreranno a far parte del network internazionale di Elite, firmando un contratto che rappresenta il primo passo concreto verso una carriera nel mondo della moda: la diciannovenne Keira Ann Alvares Ganapathy, dall'India e il sedicenne danese Otto Vadskaer. Due giovani promesse che seguono così le orme delle leggende che hanno fatto la storia del fashion.
Keira, studentessa universitaria al secondo anno di psicologia e giornalismo, ama leggere, cucinare e trascorrere il tempo con i suoi animali: ha infatti ben otto cani e un gatto. Otto, invece, oltre agli studi coltiva una grande passione per lo sport: pratica hockey, ama correre e fare snowboard. Appassionato anche di scacchi e di lingue straniere, parla già fluentemente quattro lingue oltre al danese: inglese, tedesco e spagnolo, dimostrando una naturale curiosità verso culture e realtà internazionali.
50 finalisti provenienti da tutto il mondo
Erano in 50 i finalisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno vissuto un'esperienza indimenticabile prima di affrontare la passerella finale. Dal 13 al 16 luglio, Villa Cornetto-Bourlot, magnifica villa settecentesca immersa nel parco secolare della Tenuta Sant'Antonio, nel cuore di Tivoli, ha ospitato l'esclusivo Elite Model Bootcamp. Per quattro giorno è stata il centro nevralgico della formazione e della crescita dei talenti di domani.
L'omaggio alla Capitale
Durante la settimana, invece, i finalisti hanno avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i top model ed ex alumni di Elite Model Look, Ruben Rua e Valeria Buldini, che in quaità di mentor li hanno guidato nei segreti della camminata e hanno fornito loro preziosi consigli e suggerimenti per affrontare al meglio il mondo della moda.
"Siamo orgogliosi che Roma abbia ospitato la finale mondiale della 41° edizione del concorso per la prima volta dal 1983, anno della prima edizione in Messico del concorso più importante per le modelle", ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma. E ha aggiunto: "Un appuntamento che negli ultimi anni è stato il trampolino di lancio di star internazionali. Complimenti a tutti i partecipanti e ai vincitori".