Elite Model Look, Keira e Otto vincono la 41° edizione del concorso

Durante la settimana, invece, i finalisti hanno avuto l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i top model ed ex alumni di Elite Model Look, Ruben Rua e Valeria Buldini, che in quaità di mentor li hanno guidato nei segreti della camminata e hanno fornito loro preziosi consigli e suggerimenti per affrontare al meglio il mondo della moda.



"Siamo orgogliosi che Roma abbia ospitato la finale mondiale della 41° edizione del concorso per la prima volta dal 1983, anno della prima edizione in Messico del concorso più importante per le modelle", ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma. E ha aggiunto: "Un appuntamento che negli ultimi anni è stato il trampolino di lancio di star internazionali. Complimenti a tutti i partecipanti e ai vincitori".