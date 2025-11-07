Al via la 20esima edizione di Agrogepaciok: dall'8 al 12 novembre al Centro Fiere di Lecce

Agrogepaciok è una fiera professionale di carattere internazionale rivolta agli operatori dei settori della gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione, pizzeria e panificazione giunta alla ventesima edizione. Rappresenta un'opportunità di incontro diretto tra domanda e offerta, occasione di crescita e sviluppo sul territorio di aziende e marchi a livello nazionale e internazionale. Il parco espositori offre una vetrina di materie prime e ingredienti composti, macchinari, impianti, attrezzature, arredamento, accessori, servizi, editoria e comunicazione. Caratteristica della fiera è quella di essere un evento dinamico e di puntare sul binomio esposizione/formazione: ospiti di grande fama e tanti eventi collaterali sono gli ingredienti che da sempre hanno portato un valore aggiunto all'evento. I Forum di approfondimento, dedicati ai settori Pasticceria, Cucina, Panificazione e Pizzeria, sono coordinati dai Maestri appartenenti alle Associazioni di categoria del territorio e prevedono la presenza di professionisti di fama internazionale. Ciò consente all’operatore di settore in visita al Salone di assistere, in maniera gratuita, a momenti di formazione altamente professionali in grado di offrire un'opportunità di crescita delle proprie competenze. Numerosi anche i concorsi riservati sia ai professionisti che alle nuove leve, in particolare agli alunni degli Istituti alberghieri che possono misurare direttamente sul campo le proprie capacità