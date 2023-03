Lady Amelia Spencer, via alla festa per le nozze africane della nipote di Lady D

La figlia di Earl Spencer e Victoria Lockwood, è una modella di 30 anni e ha conosciuto il futuro marito più di dieci anni fa. Lui fa il personal trainer e guru del fitness. La coppia ha organizzato un party di benvenuto per gli ospiti a Città del Capo in una villa sul mare al tramonto.

“La più bella celebrazione pre-matrimoniale per voi. Ti amo con tutto il cuore", ha scritto Lady Eliza, sorella gemella di Lady Amelia dopo il party per le nozze con Greg Mallett. Il futuro sposo ha invece dedicato alla sua dolce metà questa didascalia: "Non potrai mai non farmi ridere. E non smetterò mai di guardarti con stupore".