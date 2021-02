La vie en rose di Wanda Nara: a Parigi è mezza nuda Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

"La vie en rose", scrive Wanda a commento dello scatto social. E infatti la sua vita a Parigi è davvero tutta rose e fiori. E' sposata con Mauro Icardi che la ama alla follia, e con i 5 figli formano una famiglia allargata e bellissima. Tra shopping di lusso, impegni di lavoro, viaggi e pomeriggi casalinghi non le mancano certo gli impegni, ma trova sempre un momento per risvegliare i sensi dei follower con foto bollenti.

Qualche giorno fa, sempre postando un video in intimo sexy e curve da sballo in evidenza, ha approfittato per lanciare alle donne un messaggio di autoaccettazione. "Ogni corpo è diverso, ogni donna sceglie cosa fare della propria estetica... Approvo tutto ciò che ci fa sentire meglio", ha scritto. "E le critiche non mi fanno mai male, siamo tutti diversi, siamo tutti speciali..." ha continuato. Il suo punto di forza? Non le curve esplosive né la sensualità innata: "Ciò che mi differenzia è la mia personalità, la mia sicurezza, che non viene modificata da un filtro, un chirurgo e nessun ritocco... molti guardano fuori e non si rendono conto che ciò che ti fa veramente innamorare è la personalità che ti conquista o ti perde per sempre".

