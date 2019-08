la settimana delle stelle

Le sorelle Parodi in Costa Smeralda infiammano le spiagge: dagli happy hour in famiglia ai party sulla sabbia. Aurora Ramazzotti surriscalda i fan con le sue foto in bikini in vacanza con Goffredo Cerza e David Beckham si rilassa in Puglia in un resort di lusso con Victoria e i figli. E poi ci sono le nozze intime di Gaia Trussardi all'Isola d'Elba e il salvataggio di Ilary Blasi che ha fatto salire a bordo del suo yacht un paparazzo. Ma non solo. Guarda cosa ti sei perso in sette giorni gossip...