Il lato femminista di Emily Ratajkowski: in vista le ascelle non depilate | Fan in rivolta

"Offri alle donne l'opportunità di essere ciò che vogliono e nel modo più variegato possibile". Inizia con questo slogan femminista il post su Instagram della modella Emily Ratajkowski. A margine, una sua foto in lingerie dove mostra l'ascella non depilata. Con la seguente motivazione: "Ho scritto un saggio per Harper's Bazaar sull'importanza del diritto delle donne di scegliere (come vestirsi, cosa pubblicare, se decidere di radersi o meno) indipendentemente dalle mode. Fate le vostre cose, donne, qualunque esse siano". E sul web non sono mancate le polemiche. Se qualcuno esalta Ratajkowski come un'icona, più numerosi sono i fan in rivolta. E in tanti mettono in dubbio che la donna nella foto con l'ascella non depilata sia proprio lei