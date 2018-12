la settimana delle stelle

Curve esagerate allo specchio per Ashley Graham che, completamente nuda, copre il décolleté con il braccio prima di indossare un sexy abito verde. Intanto i Ferragnez danno il via alle danze di Natale tra feste private e non. E' super mondana anche Wanda Nara che al party dell'Inter mette in evidenza una scollatura hot. Dopo il breve ricovero in ospedale, Gustavo Rodriguez festeggia in anticipo il Natale con la famiglia. Sfoglia la gallery e scopri cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...