Ashley Graham davanti allo specchio completamente svestita

In pace con se stessa, ma soprattutto col proprio corpo. Per dare l'ennesimo messaggio positivo nei confronti delle curvy, la modella Ashley Graham ha scelto uno scatto social in cui compare completamente nuda davanti allo specchio. La bellissima modella dalle curve procaci posa per un selfie nel backstage del concorso di Miss Universo in Thailandia e racconta l'ansia delle aspiranti reginette postando un momento di relax.