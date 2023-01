la settimana delle stelle

La seconda settimana del nuovo anno è interamente dedicata al principe Harry.

Esce in libreria il suo libro “Spare” e offre indiscrezioni inaspettate sulla corte reale inglese. Sui giornali è uno scandalo continuo: si parla della lite tra Meghan e Kate, ma anche di quella tra i duchi di Sussex. Poi ci sono le vicende dei Totti: dalle foto di Francesco al mare con Noemi a quelle di Ilary Blasi in vacanza con Sebastian. Alvaro Morata è diventato papà per la quarta volta, ma Alice Campello ha fatto spaventare tutti. Ecco quello che ti sei perso in sette giorni di gossip…