La Regina Elisabetta torna a casa: impegni a Buckingham Palace e prima apparizione al castello di Windsor

Dopo un’estate trascorsa a Balmoral, la Regina Elisabetta torna al castello di Windsor e incontra i membri del Royal Regiment of Canadian Artillery. Arzilla, sorridente ed elegante la monarca 95enne chiacchiera con i militari che sono stati invitati a servire come Guardia della Regina in onore del 150esimo anniversario del reggimento. È la prima volta che viene fotografata nella sua casa nel Berkshire, dopo il rientro da un soggiorno prolungato nella sua tenuta scozzese. Il primo impegno ufficiale dall’inizio della pandemia è a Buckingham Palace con il figlio Edoardo.