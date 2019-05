La prima volta del “piccolo” Beckham con Hana Cross

Hanno debuttato sul red carpet alla premiere Once Upon A Time in Hollywood e hanno partecipato a cene ed eventi all'interno del Festival di Cannes. E' stata la prima volta in coppia sul tappeto rosso e sono stati a dir poco perfetti. Brooklyn Beckham, 20 anni, orgoglio di papà David e mamma Victoria, ha calcato la scena catturando gli sguardi con la sua bella Hana Cross, modella di 22 anni, al fianco. Lei in abiti griffati lunghi, ma dallo spacco vertiginoso e dal décolleté a vista.