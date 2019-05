David Beckham in Italia: "Venezia is gorgeous"

Nessuno resiste al fascino di Venezia, tanto meno David Backham. In Italia per lavoro, l'ex calciatore non ha resistito alla tentazione di condividere su Instagram una serie di immagini delle calli. "Gorgeous" (stupenda) scrive, commentando una vista mozzafiato sui palazzi che costeggiano i canali. Ma non sono solo le bellezze architettoniche a fare colpo su di lui: anche un bel piatto di spaghetti si merita un cuore pulsante.