La modella Elsa Hosk con la figlia in braccio completamente nude sui social 

Sullo sfondo c'è New York, con i suoi grattacieli accesi dalla luce dorata del tramonto. In primo piano, Elsa Hosk alla finestra si gode lo spettacolo magico insieme alla figlia Tuulikki Joan , offrendo ai follower un panorama mozzafiato... sul suo corpo completamente nudo. Mamma e piccina non hanno nulla addosso, e il lato B della modella lascia a bocca aperta. Se sui social tutti sono d'accordo sulla sua bellezza, il fatto che esponga anche la bimba accende il dibattito.

Elsa condivide su Instagram una carrellata di foto, con la bimba in braccio alla finestra e poi sul letto baciate dalla luce dorata del sole che cala. "Lascia che ti racconti della città in cui mi sono innamorata di tuo padre", scrive la modella rivolgendosi a Tuulikki. Lo spettacolo che offre però è tutto per i follower. Mostra le curve perfette senza nulla a coprirle, fatta eccezione per la posa strategica che mostra solo quel tanto che basta.

Leggi Anche Giro di compere a New York per Elsa Hosk con il pancione

Il corpo sinuoso della Hosk conquista apprezzamenti, a volte anche audaci, all'unanimità. La nudità della bambina invece accende lo scontro sui social. Tra chi manda cuori e scrive "E' pura poesia" o "E' così che siamo nati", c'è anche chi sottolinea come sia quantomeno imprudente mostrare nuda una bimba di 7 mesi, o chi pensa che venga violata la privacy della piccola. "Ma che bisogno c'è?", si domandano, "C'è tanta gente malata in giro", la avvertono, "Io non lo farei". Il dibattito è ancora aperto.

Elsa Hosk annuncia la sua gravidanza: ecco gli scatti premaman dell'ex Angelo di Victoria's Secret Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: