Giro di compere a New York per Elsa Hosk con il pancione

Elsa Hosk ha annunciato la gravidanza con foto super sexy, tutta nuda e con il pancione in mostra. Nella vita quotidiana però preferisce coprirlo con comodi maglioni. La modella, al settimo mese di gravidanza, è stata paparazzata a New York con il compagno Tom Daly , di ritorno a casa carichi di sacchetti dopo aver fatto la spesa.

Per le compere Elsa e Tom hanno scelto un look casual ma stiloso. Lei in celeste (sarà un indizio?) con morbido maxipull che le avvolge il ventre rotondo e accessori firmati, oltre a un paio di scarpe pelose che non passano inosservate. "La sexy Elsa è un personaggio in cui mi trovo. E poi, nella mia vita reale divento una specie di anti-quello" ha raccontato in un'intervista.

Per la modella 31enne svedese e l'imprenditore britannico fondatore del brand di occhiali olistico si tratta del primo figlio, che nascerà a inizio 2021. La Hosk e Daly fanno coppia dal 2015 e vivono insieme nella Grande Mela.

