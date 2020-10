La giornalista sportiva Francesca Baroni sull’auto di Alexis Sanchez: amore in vista? IPA 1 di 19 IPA 19 di 19 IPA 19 di 19 IPA 19 di 19 IPA 19 di 19 IPA 19 di 19 IPA 19 di 19 IPA 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La storia sentimentale di Francesca al reality di Canale5 era naufragata in fretta: dopo un primo falò in cui l’allora fidanzato la voleva lasciare, i due ci avevano riprovato, per poi mollarsi definitivamente. Da allora la Baroni ha preferito non menzionare più la sua vita privata dedicandosi al lavoro da giornalista sportiva.

Vita amorosa movimentata quella del calciatore dell’Inter. Fino a pochi mesi fa Sanchez era felicemente fidanzato con la modella di origini sudafricane Anna Modler. Durante l’estate però, lei ha iniziato a vedersi con Marco Ferri, figlio dell’ex nerazzurro Riccardo Ferri. La Modler e Ferri hanno passato le vacanze insieme e ora a Milano la loro storia procede a gonfie vele. Che Sanchez abbia ritrovato, invece, il sorriso con Francesca Baroni?

