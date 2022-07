La figlia di Marcello Cirillo si è sposata: guarda le nozze con tanti amici vip

Elegante e formale in abito scuro con camicia e cravatta tono su tono, ha accompagnato la sposa all'altare dove la attendeva Domenico Rizzuto . A festeggiare con loro c'erano tanti vip, da Adriana Volpe a Manuela Villa , oltre a Andy Luotto, Antonio Maiello e Demo Morselli .

L'emozione era palpabile in chiesa mentre gli sposi si giuravano amore eterno, accompagnati dai musicisti diretti da Morselli. La festa invece, in una villa con magnifico giardino sull'Appia, è stata allegra e scatenata. La musica è stata la protagonista dell'evento, e non poteva essere diversamente: Rizzuto è batterista, trombettista e compositore e la Cirillo ha ereditato dal padre la passione.

Maria Elisa e Domenico fanno coppia da anni e prima del sì sono arrivati tre figli: Salvatore (paggetto al matrimonio dei genitori) e le gemelle Adele Sofia ed Emanuela. Le nozze sono solo la ciliegina sulla torta di una famiglia già felicissima.