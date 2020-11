Kylie Jenner in bikini, pose sexy e un lato B da perdere la testa

E' sempre la stagione per sfoggiare un bikini da urlo, come insegna Kylie Jenner. La bombastica influencer a bordo piscina nella sua villa californiana non perde occasione per mettere in mostra le sue forme esplosive e posa per i social con indosso solo un micro bikini. La stoffa è poca, le forme sono generose e le pose provocanti fanno il resto: ai follower non resta che ammirare a bocca aperta lo shooting ad alto tasso erotico.