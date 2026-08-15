Il racconto aveva lasciato incredulo Jimmy Kimmel, che aveva chiesto a Kristen Bell se fosse davvero riuscita a stare tranquilla sapendo che le figlie si aggiravano da sole per una città che non conoscevano. La risposta dell'attrice era stata volutamente ironica e molto semplice: le bambine erano tornate a casa sane e salve. Per Bell, dunque, il viaggio in famiglia può richiedere qualche soluzione poco convenzionale per funzionare davvero: che si tratti di due camere d'albergo separate o di lasciare ai figli una maggiore autonomia, l'obiettivo rimane sempre lo stesso, trovare un equilibrio tra il tempo dedicato alla famiglia e qualche momento da vivere finalmente senza pensieri.