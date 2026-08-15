Vip in vacanza, da Elisabetta Gregoraci a Franceska: tra relax e divertimento
© Instagram | Heidi Klum
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Kristen Bell © Instagram
Viaggiare con i figli può trasformare anche una vacanza tanto attesa in una nuova occasione per fare i genitori a tempo pieno. Lo sa bene Kristen Bell (46 anni), che ha raccontato sui social il sistema adottato insieme al marito Dax Shepard (51 anni) per riuscire a ritagliarsi qualche momento di tranquillità durante i viaggi con le loro due figlie, Lincoln, 13 anni, e Delta, 11.
L'attrice, attualmente in vacanza con la famiglia, ha condiviso attraverso le Storie di Instagram alcuni momenti del soggiorno, tra cui un bagno al lago al tramonto e un tenero abbraccio a bordo di una barca. Ma è stata una semplice fotografia di una tazza di caffè a diventare l'occasione per spiegare il suo particolare metodo per affrontare le vacanze in famiglia. La strategia è piuttosto semplice: prenotare due camere d'albergo e dividere le figlie, con ciascun genitore che si occupa di una di loro. Una soluzione che, secondo Bell, permette di distribuire meglio le incombenze e soprattutto di dormire e riposarsi più facilmente.
Nel racconto dell'attrice c'è spazio anche per un dettaglio più tenero che coinvolge Dax Shepard. Il marito, spiega Bell, è infatti sempre il primo ad alzarsi e ha una piccola abitudine che lei considera una vera dimostrazione d'affetto: quando si sveglia, trova un caffè davanti alla porta della propria camera. Un gesto apparentemente semplice che, per Kristen Bell, rappresenta una delle forme più concrete di amore all'interno della loro vita familiare.
Non è la prima volta che l'attrice parla apertamente delle difficoltà legate al viaggiare con i bambini. Durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live, Kristen Bell aveva raccontato al conduttore, anche lui padre di due figli piccoli, quanto possa essere impegnativo trascorrere una vacanza quando si hanno bambini.
Il problema, secondo l'attrice, è che una vacanza da genitori rischia di assomigliare più a un trasferimento temporaneo delle responsabilità quotidiane che a un vero periodo di riposo. Lontani dalle loro abitudini e dalle comodità di casa, i figli possono inoltre rivolgere ancora più domande del solito ai genitori, aumentando ulteriormente lo stress.
Kristen Bell aveva già raccontato di aver sperimentato una soluzione decisamente più radicale durante un soggiorno in Danimarca. A Copenaghen, lei e Shepard avevano scelto un hotel situato proprio accanto ai Giardini di Tivoli, il grande parco divertimenti della capitale danese.
La posizione della struttura aveva suggerito alla coppia un'idea particolare: provare a lasciare alle bambine una maggiore libertà, mentre loro si concedevano qualche ora senza doverle seguire costantemente. Così, ha raccontato Bell, le figlie si alzavano alle sei del mattino e uscivano autonomamente, utilizzando i loro braccialetti per accedere al parco.
Il risultato era andato ben oltre le aspettative. Le bambine trascorrevano gran parte della giornata esplorando Copenaghen, mentre Bell e Shepard rimanevano in hotel a prendere il caffè e giocare a carte. Secondo il racconto dell'attrice, la coppia poteva arrivare a trascorrere sette ore senza vedere le figlie. La scena descritta da Kristen Bell aveva quasi dell'incredibile: intorno alle tre del pomeriggio, lei e il marito arrivavano persino a chiedersi dove fossero finite le bambine. Una delle due, raccontava l'attrice, era poi ricomparsa chiedendo semplicemente un cerotto.
Il racconto aveva lasciato incredulo Jimmy Kimmel, che aveva chiesto a Kristen Bell se fosse davvero riuscita a stare tranquilla sapendo che le figlie si aggiravano da sole per una città che non conoscevano. La risposta dell'attrice era stata volutamente ironica e molto semplice: le bambine erano tornate a casa sane e salve. Per Bell, dunque, il viaggio in famiglia può richiedere qualche soluzione poco convenzionale per funzionare davvero: che si tratti di due camere d'albergo separate o di lasciare ai figli una maggiore autonomia, l'obiettivo rimane sempre lo stesso, trovare un equilibrio tra il tempo dedicato alla famiglia e qualche momento da vivere finalmente senza pensieri.
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