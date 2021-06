"Gossip Girl", in arrivo il reboot tra amori, scandali e social

Emily Alyn Lind sarà la protagonista del reboot di "Gossip Girl" Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono passati quasi 10 anni dalla fine di "Gossip Girl". Il teen drama è andato in onda per sei stagioni sul canale The CW diventando un fenomeno mondiale. Intanto cresce l'attesa per la serie reboot debutterà negli Stati Uniti in streaming su HBO Max il prossimo 8 luglio. Mentre è partito il countdown, per scaldare i motori sui social è stato lanciato il trailer ufficiale...