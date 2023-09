Kim Rossi Stuart i paparazzi li detesta, ma stavolta si lascia fotografare insieme alla famiglia. La domenica di tarda estate è troppo perfetta per lasciarsi distrarre da qualche flash. Dopo la messa l'attore e Ilaria Spada si regalano una passeggiata al parco con i bimbi. Ian va in biciletta e si diverte sugli scivoli mentre il papà tiene d'occhio lui ed Ettore, il primogenito. Intanto sua moglie si occupa della piccola Lea, ultima arrivata in famiglia. "Io e mio marito siamo complementari: dove non arriva l'una subentra l'altro" aveva raccontato l'attrice in un'intervista.

Superpapà Kim Rossi Stuart non perde d'occhio i figli neanche per un istante, e menomale. La sua attenzione gli ha permesso di scampare al peggio quando, nel gennaio 2022, suo figlio Ian è scivolato e caduto nel Tevere. L'attore non ha esitato un istante, è intervenuto immediatamente e ha salvato il bambino. Solo un grande spavento, ma tutto si è risolto per il meglio.