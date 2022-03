Terzo fiocco azzurro per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart

"Il piccolo e la mamma stanno bene" ha rivelato la direttrice della clinica romana in cui il 28 febbraio è nato il piccolo, la stessa dove sono venuti al mondo anche i primi due figli di Kim e Ilaria. La coppia di attori non si sbilancia e non offre ulteriori dettagli, ma nelle foto diffuse si vede la neomamma in splendida forma, felice e sorridente accanto al personale sanitario.

Leggi Anche Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart aspettano il terzo figlio

Durante la dolce attesa, la Spada è stata molto discreta e ha preferito non esporsi troppo. Ne ha parlato per la prima volta a novembre, quando il pancione era già vistoso. Poi il photo call del suo ultimo film e nulla più, si sa che nella sua famiglia la privacy è sacra. Lei e Rossi Stuart stanno insieme dal 2010, dopo un mese e mezzo di frequentazione erano già in attesa di Ettore. Negli anni è cresciuto l'amore e anche la famiglia: nel 2019 si è aggiunto Ian e ora il nuovo piccolo. Ilaria ha raccontato: "Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi?"

Ilaria Spada, prima uscita pubblica con il pancione IPA 1 di 16 IPA 2 di 16 IPA 3 di 16 IPA 4 di 16 IPA 5 di 16 IPA 6 di 16 IPA 7 di 16 IPA 8 di 16 IPA 9 di 16 IPA 10 di 16 IPA 11 di 16 IPA 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci Tra pochi mesi nascerà il suo terzo figlio, che aspetta dal marito Kim Rossi Stuart, e per la prima volta Ilaria Spada sfoggia il pancione a un evento pubblico. Ha mantenuto con cura il segreto per diversi mesi, prima di dare la bella notizia con un'intervista al settimanale "F". Il photocall romano del film "Una famiglia mostruosa", in cui figura tra i protagonisti, è l'occasione giusta per sfoggiare le forme da futura mamma. In total black, l'attrice fascia il pancione in un morbido maglione a costine mentre i pantaloncini di pelle e i tacchi a spillo donano alla mise quel tocco sexy che non guasta. Leggi Tutto Leggi Meno

Potrebbe interessarti anche: