Incidente nel Tevere, il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel fiume: l'attore lo salva

Brutta avventura, ma con lieto fine, per Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada , in dolce attesa. La coppia passeggiava sul lungotevere di Roma insieme ai due figli Ettore (4 anni) e Ian (2) quando il più piccolo è scivolato in acqua. Avrebbe potuto finire male se non fosse stata per la prontezza di riflessi dell'attore, che è riuscito a portare in salvo il bambino come racconta il settimanale Diva e Donna.

La passeggiata sulle sponde del Tevere stava per finire in tragedia. La dinamica dell'incidente non è chiara, forse un attimo di distrazione mentre la famiglia stava camminando sulla pista ciclabile. La pavimentazione leggermente ghiacciata potrebbe aver fatto scivolare Ian, che è finito in acqua. Per fortuna Kim è stato fulmineo ed è riuscito a tirare in salvo il bambino scongiurando la tragedia. E' bastato un abbraccio caldo di mamma e papà per fargli tornare il sorriso.

Ora c'è spazio solo per le belle notizie per Rossi Stuart e la Spada. Marito e moglie da 2 anni ma insieme dal 2011, sono in attesa del terzogenito che nascerà nel mese di febbraio. "Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi?" ha detto lei recentemente in un'intervista.

Tra pochi mesi nascerà il suo terzo figlio, che aspetta dal marito Kim Rossi Stuart, e per la prima volta Ilaria Spada sfoggia il pancione a un evento pubblico. Ha mantenuto con cura il segreto per diversi mesi, prima di dare la bella notizia con un'intervista al settimanale "F". Il photocall romano del film "Una famiglia mostruosa", in cui figura tra i protagonisti, è l'occasione giusta per sfoggiare le forme da futura mamma. In total black, l'attrice fascia il pancione in un morbido maglione a costine mentre i pantaloncini di pelle e i tacchi a spillo donano alla mise quel tocco sexy che non guasta.

