Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sono sposati, sfoglia le foto degli invitati

Dopo otto anni d'amore, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sono sposati. La coppia si è finalmente detta sì con una cerimonia blindatissima, alla quale hanno partecipato solo gli amici più cari, le famiglie e il loro figlio, Ettore, nato nel 2011. La sposa ha scelto come testimone Caterina Balivo che non solo è una sua cara amica, ma è stata proprio lei a far incontrare per la prima volta i due attori.

Kim e Ilaria si sono giurati amore eterno a Fonte Colombo, in provincia di Rieti, e hanno poi festeggiato con un party da favola all'Abbazia di San Pastore. La voce delle loro nozze imminenti circolava già da qualche tempo, ma la data non era stata annunciata ufficialmente: riservati come sempre, hanno preferito una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Inoltre, si parla sempre più insistentemente di un secondo bebè in arrivo per Rossi Stuart e la Spada: chissà che anche questa bella novità non venga presto confermata.