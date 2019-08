Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis: è nato il secondo figlio

Secondo fiocco azzurro per Kim Rossi Stuart e sua moglie Ilaria Spada. A quattro mesi dalle nozze top secret, la coppia di attori ha festeggiato l'arrivo del loro secondo figlio dopo Ettore, di 7 anni. Il settimanale "Chi" ha fotografato la famiglia all'uscita dalla clinica romana in cui il bebè è venuto alla luce lo scorso 23 luglio: il papà abbraccia teneramente il piccolo, la mamma è radiosa e sorridente in abito a fiori.