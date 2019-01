Kim Kardashian trasparente alla festa di John Legend

In primavera sarà mamma per la quarta volta (la seconda grazie all'utero in affitto), ma intanto Kim Kardashian sfoggia le sue mise provocanti. Al compleanno di John Legend a San Francisco, la socialite si è presentata con una tuta in pizzo che lasciava qualche scorcio aperto sul seno. Le foto social che la ritraggono distesa su un tavolo da gioco tra banconote e gettoni hanno fatto impazzire i follower.