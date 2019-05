Kim Kardashian e Kanye West, è nato il quarto figlio

"È qui, ed è perfetto". Kim Karadshian annuncia con un tweet la nascita del quarto figlio con Kanye West tramite madre surrogata. "Sembra il gemello di Chicago, so che cambierà, ma adesso è proprio uguale a lui", ha proseguito. Kim e Kanye hanno già tre figli: North, la primogenita nata nel 2013, Saint West nato due anni dopo e Chicago, del 2018, nato sempre tramite maternità surrogata.

La Kardashian soffre di placenta accreta, una patologia che può comportare gravi emorragie, e un'altra gravidanza avrebbe messo a rischio la sua vita.

Poco prima dell'annuncio sui social della neomamma, ospite di Ellen DeGeneres la sorella Kourtney aveva anticipato: "Kim e Kanye sono in ospedale perché la madre surrogata è entrata in travaglio. Non lo sapeva ancora nessuno, sei la prima".