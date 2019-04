Kim Kardashian studia (18 ore a settimana!) per diventare avvocato

D'altronde, la passione per la legge le scorre nelle vene: suo padre Robert Kardashian era un importante avvocato, parte del team di legali di O.J. Simpson. Kim ha raccontato di aver avuto sempre un forte interesse per le questioni legali, ma di aver deciso di intraprendere il percorso di studi durante la campagna per la liberazione di Alice Johnson, in particolare nel momento in cui incontrò Donald Trump per discuterne. "Ero seduta nella Roosevelt Room con un giudice che aveva condannato criminali e un sacco di persone davvero potenti e mi sono seduta lì e.. ho sentito il bisogno di saperne di più", ha spiegato.



Detto, fatto. La regina dei social non ha perso tempo e ha iniziato a prepararsi all'esame che le permetterà di diventare avvocato (in California non è necessaria la laurea: basta superare l'esame di abilitazione dopo quattro anni di apprendistato). Diciotto ore a settimana passate sui libri saranno sufficienti per superarlo?