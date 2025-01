E’ mistero sulle cause che hanno portato al ricovero improvviso di Tancredi Pacelli, 11 anni. Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sui social avevano fatto sapere che il figlio era finito in ospedale a Carpi a inizio gennaio. "Volevamo fare un ringraziamento a seguito di quello che è successo al nostro piccolo. Volevamo ringraziare tutti, nessuno escluso, - aveva detto Katia con la voce rotta dall’emozione in un video - tutte le persone che lavorano nell'ospedale di Carpi, che ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e di ironia". E poi ancora: "Cerchiamo di portare le giuste attenzioni che servono in questo momento, siamo tornati a Roma e oggi dovremo andare al Bambin Gesù e capire cosa sia successo e trovare un percorso, ma trovare persone così in gamba è stato meraviglioso".