Katia Pedrotti pubblica una storia piena di emozione e sentimento, dopo la vicenda legata al ricovero di suo figlio Tancredi, finito in ospedale a inizio anno. La ex gieffina e moglie di Ascanio Pacelli sui social spiega: “Tancredi sta meglio. Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà”. L’influencer poi si rivolge ai follower: “Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi: ‘che cos’ha, che cosa ha avuto, cosa è successo?’. Perché in questo momento è importante solo una cosa: che lui stia bene”.