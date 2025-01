Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno vissuto ore di apprensione per il figlio Tancredi di 10 anni ricoverato in ospedale a Carpi. I due ex gieffini hanno pubblicato il braccio medicato del bambino senza specificare cosa è accaduto. Hanno ringraziato i medici e rassicurato i fan: “Ora sta meglio, dovremo capire cosa sia successo e individuare un percorso”.