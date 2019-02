Katia e Ascanio, vacanza con gli amici ad Abu Dhabi

Vacanze da mille e una notte per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che sono volati ad Abu Dhabi insieme a un gruppo di amici. L'atmosfera da fiaba della Grande Moschea è il set ideale per le foto di Katia, che si mette in posa vestita di una lunga tunica blu. Per lei la notte è il momento del divertimento, se la spassa e ride di gusto con le amiche. Ascanio invece non perde il suo aplomb, e anche nelle foto di gruppo resta serio e in disparte.