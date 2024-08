Kate Middleton e il principe William hanno condiviso sui social il video in cui sono l'uno accanto all'altro, in abbigliamento casual e informale. "Da tutti noi che vi abbiamo guardati da casa, tante congratulazione al team Gb" dice la principessa di Galles e suo marito prosegue: "Bravi per ciò che avete raggiunto, siete stati un'ispirazione per tutti noi". Kate ha i capelli sciolti e indossa un maglioncino a righe, mentre William la polo delle Olimpiadi e un'insolita barba incolta. La coppia si trova nel Norfolk per le vacanze ma non poteva far mancare il proprio supporto agli atleti che hanno portato a casa da Parigi 65 medaglie, di cui 14 ori.