Kate Middleton torna a scuola, che carica tra i banchi!

Kate Middleton torna tra i banchi ed è una studentessa modello. In visita ufficiale alla Nower Hill High School di Londra, la Duchessa di Cambridge si intrattiene con gli studenti e insieme a loro assiste con interesse a una lezione di neuroscienze sull’importanza dello sviluppo cerebrale nell’età evolutiva. Con i ragazzi si è dimostrata sorridente e solare e li ha ascoltati con attenzione, confermando l'impegno già dimostrato in passato nei confronti dell'educazione scolastica.

Cappotto fucsia, tacchi alti e boccoli che le ricadono sulle spalle, Kate è elegante nel look e gioiosa nell'atteggiamento. La sua vitalità ed energia sono palpabili mentre si confronta con i ragazzi e ascolta la lezione. Si siede al banco e partecipa alle discussioni, poi si confronta con gli insegnanti instaurando un rapporto amichevole.

Sui social pubblica le foto della giornata e scrive: "I primi cinque anni della nostra vita hanno un impatto straordinario sugli adulti che diventiamo. Forniscono le basi per come rispondiamo alle nostre più grandi sfide in età avanzata, la nostra salute a lungo termine, il benessere e la resilienza. Tutti coloro che sono coinvolti nella prima infanzia di un bambino hanno un ruolo fondamentale da svolgere e la ricerca di @OxChildPsych che educa gli adolescenti nelle lezioni di scienze su come le prime esperienze modellano lo sviluppo del cervello è solo un esempio di come possiamo essere meglio informati su questo".

