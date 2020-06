Kate Middleton si sporca le mani di terra... per i bambini malati

In espadrillas e abito estivo floreale Kate Middleton si sporca le mani immergendole in sacchi pieni di compost. La Duchessa di Cambridge in versione giardiniera ha lavorato alacremente insieme alle famiglie e ai volontari all’Ospedale di Nook per creare un giardino sensoriale per i piccoli ospiti affetti da malattie potenzialmente terminali.

Inginocchiata a terra, con il suo scintillante zaffiro e l'anello di fidanzamento con diamante immersi nella terra Kate non ha esisitato a sporcarsi abito e mani per riempire i vasi destinati al nuovo giardino dell'East Anglia's Children's Hospices, di cui è sostenitrice dal 2012, dove ha voluto piantare un girasole in memoria di Fraser, 9 anni, scomparso a inizio anno.

Alla famiglia del piccolo Fraser Delf, morto in uno dei centri patrocinati dall'organizzazione, Kate aveva promesso di tenere viva la sua memoria. E così ha fatto: "La cura e il sostegno che assicurate ai bambini e alle loro famiglie nelle circostanze più difficili da immaginare è qualcosa di straordinario. Vorrei anche rendere omaggio a tutte quelle famiglie là fuori che si stanno occupando di un bambino affetto da una malattia invalidante. Fate un lavoro incredibile e so quanto possa essere difficile, soprattutto nella situazione presente. I miei pensieri sono con voi", ha scritto la Duchessa postando alcune foto sulla pagina Instagram ufficiale dei Cambridge.

Quindi ha distribuito semi di girasole ai bambini per piantarli.



"Usando le piante comprate durante la sua visita al Fakenham Garden Centre la scorsa settimana" così si legge ancora: "La Duchessa ha lavorato al fianco di un volontario dell’Each e di un’intera famiglia per creare un giardino che possa portare gioia ai bambini e ai loro genitori".