Kate Middleton è la duchessa dal pollice verde… anche a distanza

Per la prima volta in 107 anni il Chelsea Flower Show si svolge online e Kate Middleton regala sui suoi social una foto inedita che la vede impegnata tra le piante. La distanza è ravvicinata e infatti la duchessa di Cambridge spiega che la foto, mai pubblicata, è di un anno fa durante la realizzazione del Back To Nature Garden. La moglie di William ci tiene a sottolineare l’importanza della natura e proprio in questo periodo di isolamento ha voluto portare i figli ad Anmer Hall perché stiano all’aria aperta.